Green pass, 4 senatori fanno ricorso contro il certificato verde. Ma alla Camera non passa

E dopo Montecitorio, anche in Senato battaglia di ricorsi e contro il Green Pass. Quattro senatori ex M5s e 12 dipendenti di palazzo Madama hanno fatti ricorso contro il certificato verde. I senatori sono Michele Giarrusso (Misto), Bianca Laura Granato, Carlo Martelli e Gianluigi Paragone.

Il Consiglio ritiene che non vi siano ragioni d'urgenza per sospendere la decisione dei deputati Questori di chiedere il Greenpass a tutti i deputati e quindi anche per la deputata Sara Cunial. Con queste stringate parole viene respinta dalla Camera la sospensiva per la deputata Sara Cunial, in questi giorni autorizzata ad entrare a Montecitorio senza Green pass dopo un suo ricorso. Alla Camera si entra solo con il green pass.