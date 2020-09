Liliana Segre compie 90 anni. La telefonata di Mattarella: testimone preziosa contro l'odio

Liliana Segre ha ricevuto una telefonata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per i suoi 90 anni. Formulandole auguri affettuosi per il suo novantesimo compleanno, il Capo dello Stato ha ringraziato la senatrice a vita per la sua alta e preziosa testimonianza contro l'odio e la violenza, in difesa dei diritti di tutti e nel rifiuto di ogni discriminazione. Lo si è appreso al Quirinale.



«Auguri sinceri e calorosi alla senatrice Liliana Segre, la quale ha contribuito nel corso degli anni, con la sua forza morale e la sua testimonianza personale, a mantenere vivo il patrimonio di valori politici, morali e culturali della nostra comunità nazionale», ha scritto su Facebook il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. «Grazie senatrice Segre. Grazie per l'impegno quotidiano contro ogni forma di indifferenza, di odio, di discriminazione», ha aggiunto Conte.