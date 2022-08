Salvini-Letta, polemica su sanzioni alla Russia. «Non vorrei alimentino guerra», «Non cedere a ricatti Putin»

Le sanzioni alla Russia accendono la polemica politica. In particolare tra il leader della Lega, Matteo Salvini, e il segretario del Pd Enrico Letta. Teatro dello "scontro" il meeting di Rimini. «Non vorrei che le sanzioni stiano alimentando la guerra. Spero che a Bruxelles stiano facendo una riflessione», dice Salvini. E a distanza replica Letta: «La cosa peggiore che si possa fare è dare segnali di cedimento a Putin».

L'intervento di Salvini

«Sulle sanzioni alla Russia bisogna guardare i numeri: l'avanzo commercial della Russia è 70 miliardi di dollari, per la prima volta nella storia il sanzionato ci guadagna. Chiedo di valutare l'utilità dello strumento: se funziona andiamo avanti ma se funziona al contrario rischiamo di andare avanti dieci anni: uno strumento che doveva dissuadere Putin nell'attacco finisce con il favorirne l'economia», ragionava Salvini. «Guardiamo i numeri: le sanzioni colpiscono più i paesi sanzionatori e la Russia sanzionata», ha aggiunto ricordando comunque che «la Lega finora ha sempre approvato tutto, in Italia e in Europa».

La replica di Letta

Secca la replica del segretario dem: «Le sanzioni alla Russia sono una scelta europea. Putin ci ricatta e davanti ai ricatti non si risponde con i cedimenti: sarebbe il segnale peggiore che si possa dare», sottolinea replicando al leader leghista.