Salvini, vertice con Conte e Di Maio: Iva non aumenta, risorse dalla crescita

Quasi due ore: tanto è durato il pranzo a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini dopo il varo del Def che ha certificato una crescita vicina allo zero per l'anno in corso. Al centro dell'incontro, a quanto si apprende, le prospettive economiche di fine 2019, ma anche alcuni tra i più caldi dossier internazionali, a partire dalla Libia.

«L'Iva non aumenta, non ci sono tasse sulla casa e non ci sono tasse sui risparmi»: i soldi il governo li prenderà «dalla crescita» perché «siamo uno dei paesi migliori al mondo», ha detto Matteo Salvini all'uscita dal vertice di governo. Conte ha lasciato Palazzo Chigi diretto a Bruxelles, dove prenderà parte nel pomeriggio ai lavori del Consiglio europeo straordinario sulla Brexit.

Sul perché la crescita nel Def sia stata fissata allo 0,2% Salvini dice: ​«Siamo prudenti. Meglio correre dopo, essere più prudenti prima».

Ultimo aggiornamento: 15:52

