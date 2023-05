Domenica 28 Maggio 2023, 18:01 - Ultimo aggiornamento: 18:06

Per l'ufficialità dei palinsesti ci sarà da attendere ancora poco più di un mese: la data da cerchiare in rosso sul calendario è il 7 luglio, quando l'ad della Rai Roberto Sergio presenterà il menu completo delle trasmissioni che andranno in onda nella prossima stagione della tv pubblica. Intanto, però, i rumors su viale Mazzini continuano a impazzare, dopo la minaccia di altri addii dopo quelli, rumorosi, di Fabio Fazio e Lucia Annunziata. Sotto i riflettori, infatti, ci sono altri due nomi di peso della scuderia di Rai3: Corrado Augias, entrato per la prima volta nella tv pubblica nel 1960, e Massimo Gramellini. Qualcuno già indica i potenziali sostituti: Marcello Veneziani, giornalista e intellettuale considerato più vicino al clima attuale di viale Mazzini, e Pietrangelo Buttafuoco.

Damilano e Berlinguer saldi a Rai3

In attesa di sviluppi, però (il contratto di Gramellini scadrà il mese prossimo, e il giornalista vorrebbe attendere le mosse della nuova dirigenza prima di prendere una decisione), alcune caselle sembrano già certe. Una sarebbe qualla di Marco Damilano: l'ex direttore dell'Espresso dovrebbe restare alla guida del suo "Il cavallo e la Torre", nel preserale di Rai3. Così come non sembrano esserci problemi in vista per altri appuntamenti informativi della fu "Tele Kabul": da Cartabianca, che rimarrà al martedì sera sotto la guida di Bianca Berlinguer (e ripartirà il 7 settembre), fino a Report di Sigrido Ranucci. Anche se per quest'ultima casella ancora gira l'ipotesi di uno spostamento dal lunedì alla domenica sera, per coprire il "buco" lasciato da Fabio Fazio. Idea contro cui si sarebbe già espresso lo stesso Ranucci. E poi resterà Chi l'ha visto, che ripartirebbe il 6 settembre, condotto da Federica Sciarelli.

Tra le riconferme - anche se probabilmente con un nuovo ruolo - spicca il nome di Manuela Moreno, già al timone di Tg2 post, apprezzatissima da FdI. Il suo nome viene speso per una moltitudine di programmi: ma pare che potrebbe ereditare la guida di Agorà, su Rai3, sostituendo Monica Giandotti. Dopo i rumors che la davano in uscita verso il Nove, anche su Serena Bortone girano voci che farebbero ingranare la retromarcia: la popolare giornalista, conduttrice di "Oggi è un altro giorno" nel pomeriggio di Rai1 potrebbe restare nell'organico di mamma Rai, magari per trasmigrare verso il terzo canale (nello spaizo che fu di Annunziata, se dovessero sfumare le ipotesi Monica Maggioni e Luisella Costamagna).

Rete ammiraglia

Restando sulla rete ammiraglia, nessun problema in vista per Bruno Vespa: resterà sia al timone dell'ultraventennale "terza camera dello Stato", Porta a Porta, che del nuovo format post tg, "Cinque minuti", che pare in via di riconferma. Passando dall'informazione all'intrattenimento, i cavalli di battaglia di Rai1 sembrano destinati alla riconferma senza tanti patemi: da Ballando con le Stelle di Milly Carlucci a Tale e quale Show di Carlo Conti, fino a The voice senior con Antonella Clerici. Blindata anche Mara Venier alla guida di Domenica In: la conduttrice, raccontano, oltre ai meriti professionali può vantare un ottimo rapporto con l’ad Roberto Sergio.