Pubblica amministrazione, Brunetta punta alla meritocrazia e alla digitalizzazione: «Concorsi in 100 giorni»

Meritocrazia, formazione, qualità e digitalizzazione per snellire le procedure. Dà le linee guida al Caffè della domenica su radio24, il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta per i "nuovi" concorsi. «Occorrerà sempre di più mettere al centro il merito, la formazione e la qualità la disponibilità ad apprendere, non sempre è stato così. I concorsi sono stati sempre troppo lunghi in Italia, con una durata media di 4-5 anni. Faremo concorsi semplificati, mai più carta e penna, tutto digitale e in 100 giorni, per consentire di fare 2-3 concorsi l'anno in ragione delle loro esigenze e con posizioni certe». Così il ministro Renato Brunetta parla ai microfoni di radio24 sottolineando che i concorsi non saranno più «piatto ricco mi ci ficco», con «molti giovani che hanno fatto i concorsisti di mestiere».

Occorrerà mettere sempre di più al centro il merito. I #concorsi sono sempre stati troppo lunghi, con durata media di 4-5 anni. Ho voluto rendere i concorsi digitali, semplificati, tutto in 100 giorni.

📻@Radio24_news — Renato Brunetta (@renatobrunetta) May 9, 2021

Ma il ministro spiega su twitter: «Non ce l'ho con i giovani, ma con la cattiva classe politica e la cattiva classe sindacale. I nostri giovani sono vittime di clientele e messaggi culturali sbagliati. No a queste derive».

Non ce l'ho con i giovani, ma con la cattiva classe politica e la cattiva classe sindacale. I nostri giovani sono vittime di clientele e messaggi culturali sbagliati. No a queste derive. #Concorso #RipamCampania

📻@Radio24_news — Renato Brunetta (@renatobrunetta) May 9, 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA