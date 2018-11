Prescrizione, Conte convoca Salvini e Di Maio. Presente anche il ministro Bonafede

Sta per iniziare, a Palazzo Chigi, il vertice sulla prescrizione convocato dal premier Giuseppe Conte per risolvere uno dei capitoli del ddl anti-corruzione al centro di un braccio di ferro tra M5S e Lega. I due vicepremier sono arrivati nella sede del governo a bordo delle loro auto senza rilasciare dichiarazioni alla stampa.

Presente anche Bonafede (AdnKronos) - Al vertice a Palazzo Chigi è presente anche il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Il 'padrone di casa', Conte, è arrivato con qualche minuto di ritardo, dunque è possibile ci sia stato spazio per un primo chiarimento tra Di Maio, Salvini e il Guardasigilli.

Intanto è iniziata la seduta delle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera chiamate a votare l'allargamento del perimetro del ddl anticorruzione alla prescrizione. Forza Italia, con Enrico Costa ha chiesto che sia presente il ministro Alfonso Bonafede per spiegare i motivi che lo hanno spinto a «mettere la bomba della prescrizione nel disegno di legge» anticorruzione. Il Pd, con diversi suoi deputati, sta protestando per la convocazione dell'ufficio di presidenza di ieri sera fatta solo 15 minuti prima.

