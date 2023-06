Ponte del 29 giugno meglio del Mes: in Aula presenti 25 deputati su 400 (8 Pd, 8 Fdi, 5 M5S, 2 Fi)

Pochi, anzi pochissimi, parlamentari in Aula per discutere di Mes, il famigerato Meccanismo europeo di stabilità che l'Italia, unico Paese, non vuole ratificare. Le discussioni generali non sono mai affollatissima ma si sente odore (fortissimo) di Aventino a Montecitorio. Su 400 deputati erano presenti in Aula in 27.

Mes, deserto in aula: pochissimi deputati partecipano alla discussione generale

Eppure la proposta di legge non è proprio una cosetta da niente (a presiedere l'Aula c'era il numero uno di Montecitorio Lorenzo Fontana). il Meccanismo europeo di stabilità, fatto a Bruxelles il 27 gennaio e l'8 febbraio 2021. E oggi alla Camera c'era la discussione generale, presieduta da Lorenzo Fontana. Il punto è che nessuno lo vuole veramente discutere visto che l'Aula è praticamente vuota. Si preferirebbe rinviare il voto a dopo l'estate o addirittura al 2024? Alla fine se ne riparlerà a novembre. E quindi missione compiuta. Weekend salvo. E che weekend. Complice la festa di Santi Pietro e Paolo a Roma ieri, si è spianato un ponte memorabile, uno scivolo di quattro giorni che ha fatto scattare una mozione plebiscitaria, quella del "trolley".

È pure vero che marcare visita quando si tratta di Mes è diventata un'abitudine. Ieri la commissione Esteri di Montecitorio ha approvato il mandato al relatore al ddl, senza che la maggioranza prendesse parte al voto. E poi, la settimana scorsa è successo che il centrodestra ha disertato il voto con cui sempre la commissione Esteri di Montecitorio, con i sì dell’opposizione, ha dato il via libera alla ratifica della riforma del Mes. La direzione sembra quella, per altro, se anche un parere del ministero dell’Economia ha spiegato che si può dare l’ok al fondo salva-Stati.

Anche oggi: deserto. Il Mes può aspettare, il mare no.

Mes, se ne riparla tra quattro mesi

Erano assenti tutti i deputati della Lega, notoriamente contrarissima al Mes. Per la maggioranza erano presenti solo 8 parlamentari di Fdi, che si sono seduti tutti intorno ad Andrea Di Giuseppe, che è intervenuto a nome di tutto il centrodestra. Forza Italia, pur non intervenendo ha voluto marcare la propria presenza con due deputati tra cui il capogruppo Paolo Barelli e il capogruppo in Commissione Esteri Alessandro Battilocchio. Alla fine c'è stato un rinvio e una richiesta esplicita di porre la questione in standby per quattro mesi con una richiesta di sospensiva firmata da quattro capigruppo: Foti, Molinari, Barelli e Lupi.

E le opposizioni almeno c'erano? Ni. Avs, che in commissione si era astenuta, era assente mentre M5s, anch'essa astenutosi in Commisisone, era presente con cinque deputati e con l'intervento di Filippo Scerra. Per Azione-Iv tre deputati presenti, con gli interventi della relatrice Naike Gruppioni e Valentina Grippo. Più consistente la presenza del Pd, con 8 parlamentari: la capogruppo Chiara Braga, i due depuati che sono intervenuti, Piero De Luca e Lia Quartapelle, e cinque loro colleghi. Infine è intervenuto anche Benedetto Della Vedova di + Europa.

In tutto 27 deputati su 400.