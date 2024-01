Meloni: «Mes? Strumento obsoleto»

EMBED





"Il Mes è uno strumento che esiste da tempo e che è dal mio puntro di vista obsoleto. Nella reazione dei mercati si legge una consapevolezza rispetto al fatto che è uno strumento obsoleto. Se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, forse la mancata ratifica da parte dell'Italia può diventare un'occasione per trasformarlo in qualcosa di più efficace e questa è la strada su cui il governo deve lavorare". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza organizzata alla Camera dei deputati con la stampa parlamentare.- "Noi dobbiamo essere più consapevoli del nostro ruolo, perché l'Italia non ha minori diritti degli altri Paesi. Non ha prerogative diverse. E che delle cose poi non accadano quando le cose arrivano nei parlamenti è sempre successo, come accadde a Chirac con la Costituzione europea, ma nessuno ha mai detto 've la faremo pagare', e nessuno lo dice oggi", ha aggiunto la premier. (LaPresse)