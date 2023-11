Polizia, aumenti da dicembre. Meloni: «Adeguiamo gli organici per nuove sfide». Piantedosi: migliora la qualità del lavoro

Polizia, forze armate, vigili del fuoco. Aumenti in arrivo. «È un provvedimento al quale la Difesa ha lavorato molto e punta a superare un impianto anacronistico e riconosce la necessità di adeguare gli organici delle Forze armate in coerenza con gli accresciuti impegni in ambito nazionale e internazionale». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni illustrando il decreto legislativo sullo strumento militare a sindacati e rappresentanze del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico: «Consentirà di valorizzare le professionalità necessarie a affrontare le nuove sfide, anche a tutela dei nuovi domini, e di reclutare professionalità in servizio permanente ad alta e altissima specializzazione».

Polizia, aumenti da dicembre da 180 euro: tabelle e bonus (anche per forze armate e vigili del fuoco)

«Il governo - ha dichiarato il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi - ha predisposto un importante pacchetto di norme, misure concrete tutte orientate e finalizzate a valorizzare il ruolo degli operatori dei comparti sicurezza e difesa e del soccorso pubblico.

GLI AUMENTI

Ad esempio in polizia si calcola che con il cedolino di dicembre arriverà un bonus che va dai circa 700 euro lordi per un agente ai circa 1.000 euro lordi per un commissario capo: gli importi netti - come si legge su Fsp Polizia - saranno di poco superiori alla metà perché andranno detratti prima i contributi assistenziali e previdenziali e al bonus non si applica il taglio del cuneo fiscale, poi l’Irpef e la tassazione locale. "Si tratta di un anticipo sul contratto sul contratto che insieme all’indennità di vacanza contrattuale, cui si aggiunge, aumenta lo stipendio parametrale del 4,20%, come avvenuto per il rinnovo del 2021. Tenendo presente che sia bonus che Ivc sono riassorbibili, cioè verranno sottratti dagli aumenti contrattuali, e che dal 2021 l’inflazione si è impennata, siamo sicuri che gli incrementi percentuali a regime saranno ben diversi".