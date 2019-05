Nuove polemiche sulle assunzioni in Rai. Il Comitato dei giornalisti risultati idonei al concorso del 2015 ma non ancora assunti ha inviato una diffida alla Rai che secondo indiscrezioni di stampa starebbe per varare assunzioni da una scuola di giornalismo violando, secondo il Comitato, alcune norme che le prevedono solo via concorso. Fino a qualche giorno fa la Rai aveva escluso che le assunzioni fossero all'ordine del giorno del proprio Cda. © RIPRODUZIONE RISERVATA