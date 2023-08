Pier Silvio Berlusconi in politica? Gli elettori di Forza Italia (e i sondaggi) lo tentano: ecco cosa può succedere

Pier Silvio Berlusconi vuole entrare in politica? Lo domanda torna ormai ciclicamente almeno dal giorno dei funerali del padre, interpretando ogni gesto del secondogenito come segnale o meno della volontà di percorrere il solco tracciato dal Cavaliere. Piersilvio, dicono alcuni rumors, «sarebbe tentato», anche se combattuto dall'eventuale doppio impegno tra Mediaset (sempre più orientata sull'espansione europea dopo la trasformazione in Mfe) e Forza Italia. A onor del vero, ipotesi di questo tipo sono nate (e a volte ritornano) anche per Marina Berlusconi e, in misura minore, Luigi. Insomma il toto-futuro dei figli del Cavaliere sembra essere uno dei classici di questa estate.

In questo senso, ogni mossa di Piersilvio viene passata ai raggi X. Anche, da ultimo, il discorso commosso allo Stadio U-Power dove si è disputato il primo trofeo dedicato a Silvio Berlusconi, con una partita tra le sue due squadre del cuore, Milan e Monza.

Fino a un poco di tempo fa, il secondogenito del Cavaliere era piuttosto reninente a mostrarsi in pubblico, hanno rilevato alcuni commentatori: segno di un cambio di passo e, chissà, di strategia. Ma sarà davvero così?

I numeri

Secondo un sondaggio Winpoll pubblicato di recente dal Tg5, il 68% degli elettori di Forza Italia considera Piersilvio l'erede politico del padre.

Sempre Winpoll ha rivolto la stessa domanda agli elettori di ogni fede e per il 30% l'ipotesi che il figlio dell'ex premier possa raccoglierne il testimone politico è giudicata «molto» o «abbastanza positiva». Se Piersilvio non ha problemi di popolarità (ha dichiarato di conoscerlo il 94% degli intervistati) il suo gancio con l'elettorato potrebbe essere senz'altro la sua impronta su Mediaset (rappresentata soprattutto dall'operazione anti-trash). I cambiamenti in corso da lui condotti sono guardati con favore dal 61% degli intervistati.

Il tema di fondo però rimane uno: ma lui vuole farlo e quando sarà possibile capirne di più? Sicuramente è da escludere qualunque passo in avanti prima delle elezioni europee del giugno 2024, il primo grande appuntamento elettorale senza il fondatore. Una competizione che segnerà la nuova dimensione della Forza Italia targata Antonio Tajani, il leader attuale che ha raccolto il testimone dell'ex premier senza scossoni. Ancor prima delle europee, l'altro appuntamento cerchiato in rosso sul calendario è il Congresso Nazionale che si terrà nel febbraio 2024: lì si eleggerà il segretario nazionale, il consiglio e la segreteria nazionale. Sta di fatto che Forza Italia è sempre stata un impegno gravoso per la famiglia del Cavaliere, con debiti per circa 100 milioni. E se da più parti arrivano voci - mai confermate - della volontà della famiglia di alleggerirsene, con un Berlusconi in campo le cose cambierebbero...