Gregoretti, Salvini: «Conte e Di Maio erano d'accordo». Palazzo Chigi: «Caso mai discusso in cdm»

Il Consiglio dei ministri non ha discusso la questione relativa alla nave Gregoretti. «La questione relativa alla vicenda della nave Gregoretti non figura all'ordine del giorno e non è stata oggetto di trattazione nell'ambito delle questioni 'varie ed eventualì nel citato Consiglio dei Ministri (31 luglio 2019, ndr), né in altri successivi», rende noto palazzo Chigi in una nota firmata dal Segretario generale di Palazzo Chigi e inviata l'11 ottobre scorso al Tribunale dei ministri di Catania, citata nella richiesta di autorizzazione a procedere per Matteo Salvini.

Migranti, Papa Francesco: «Bloccare barche non risolve il problema, svuotare i lager libici»

«Tutto quello che ho fatto l'ho fatto da ministro, con il consenso di tutto il governo, e lo dimostreremo con le carte - aggiunge -. Se poi qualcuno per convenienza, per non litigare con il Pd dice che Salvini è un sequestratore e dev'essere processato, ne risponderà alla sua coscienza», aveva detto Matteo Salvini sul caso Gregoretti, sul quale la Giunta del Senato voterà l'autorizzazione a procedere contro l'ex ministro, accusato dal Tribunale dei ministri di Catania di sequestro di persona aggravato nel caso dei migranti arrivati sulla nave Gregoretti a luglio scorso. Di Maio ha annunciato che M5s voterà a favore dell'autorizzazione. Ieri sera 67 i migranti sbarcati a Crotone.

Migranti, il dietrofront M5S: pronti a dare l'ok al processo Salvini

«Non vedo l'ora di portare le mie ragioni, prima in Senato e poi se del caso anche in Tribunale, se vogliono portarmici», ha aggiunto Salvini. «Domani mattina voglio guardare in faccia, in Aula, quelli con cui abbiamo condiviso scelte di un intero governo, che adesso, per amor di poltrona, magari cambiano idea dicendo che era un'iniziativa bizzarra di un singolo che dalla mattina alla sera non aveva altro da fare se non bloccare gli sbarchi...».

Migranti, Alarm Phone: «Barca con 60 persone in difficoltà a Sud di Malta»

«Salvini? Lo vedo un pò impaurito forse, ma è evidente che ognuno si deve prendere le proprie responsabilità», ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, parlando ai giornalisti a Brindisi a margine del 25mo anniversario del Global Service dell'Onu a proposito della richiesta di processo per Matteo Salvini. «Mi pare - ha aggiunto - che Salvini abbia sempre detto, 'mi voglio fare processare, non ho niente da temere, voglio andare a giudizio, lo disse anche sulla Diciotti. Adesso fa la vittima al contrario». «Di Maio dice che sono impaurito? Mi vedi impaurito (dice rivolto alla conduttrice, ndr)? Sono scettico che ci possa essere qualcuno che viene processato per il suo lavoro. Non vedo l'ora, se mi vorranno processare. Popcorn e bibita gassata, prima che il governo la tassi. Mi processeranno? E chi se ne frega!», ha replicato Salvini.

Libia, video choc della Cnn: migranti venduti all'asta

Intanto interviene anche Elvira Evangelista, senatrice del M5S e capogruppo Cinquestelle nella Giunta per le immunità parlamentari. «Dando un'occhiata veloce alla memoria sicuramente possiamo dire che è un caso molto diverso dal caso Diciotti, sembra non esserci un'azione collegiale nel preminente interesse nazionale. Èun caso quindi ben diverso. Infatti mancava un Consiglio dei ministri che avesse avuto all'ordine del giorno il caso Gregoretti».

GREGORETTI, DI MAIO A SALVINI: "LO VEDO IMPAURITO"

Ultimo aggiornamento: 15:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA