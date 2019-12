Nave Gregoretti, Di Maio: «Dal M5S sì a procedere contro Salvini»

Nuovi sviluppi sul caso della nave Gregoretti. «Qui non si stratta di fare o no un favore a qualcuno» votando per l'autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini sul caso Gregoretti. «Noi a gennaio o febbraio di quest'anno saremo chiamati a riconoscere l'interesse pubblico prevalente a bloccare una nave: ma stiamo parlando di una nave bloccata a luglio quando gli altri paesi europei che venivano chiamati si offrivano per la redistribuzione dei migranti». Lo afferma Luigi Di Maio a Porta a Porta nell'annunciare il voto favorevole all'autorizzazione nei confronti del leader della Lega.

Banca d'Italia. Chiedere le dimissioni del governatore della Banca d'Italia per la vicenda della Popolare di Bari? «Io penso che nei prossimi mesi sia utile affrontare una riforma della governance di Bankitalia». Così il ministro e capo politico del M5s Luigi Di Maio a Porta a Porta. «Penso che nei prossimi mesi sia utile avviare una riforma della governance di Bankitalia. Parlando del caso della Popolare di Bari, Di Maio aggiunge: «Non voglio individuare in una sola persona le responsabilità. Ma nominare tra i commissari quello che aveva seguito la questione Tercas è abbastanza ridicolo».

La Libia. «In Libia abbiamo ripreso un ruolo che ci spetta. Avevamo perso terreno con la caduta del governo quest'estate ma la Libia è prima di tutto una questione che riguarda l'Italia: nomineremo quindi un inviato speciale, in modo tale da poter stare continuamente in relazione con le parti». Così il ministro degli Esteri e capo politico del M5s Luigi Di Maio a Porta a Porta.

Il referendum. «Non vedo l'ora di confrontarmi nella campagna per il referendum sul taglio dei parlamentari. Voglio vedere chi ci sarà dall'altra parte». Lo afferma Luigi Di Maio parlando a Porta a Porta,

