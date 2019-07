​Migranti, Alarm Phone: «Barca con 60 persone in difficoltà a Sud di Malta»

Migranti, ancora una barca in difficoltà nel Mediterraneo. È Alarm Phone a segnalare i migranti in difficoltà: «Più di 40 ore in mare, terminate le scorte d'acqua». «Questa mattina siamo stati allertati della presenza di una barca in difficoltà con 60 persone a bordo a sud dell'Isola di Malta. I migranti dicono di aver trascorso oltre 40 ore in mare e di aver terminato le scorte d'acqua. L'ultimo contatto con l'imbarcazione c'è stato più di 3 ore fa. La situazione è critica. Le autorità maltesi sono state informate». È quanto rende noto, attraverso Twitter, Alarm Phone.

Migranti, naufragio al largo della Libia: le immagini dei sopravvissuti

Migranti, tragico naufragio al largo della Libia. L'Unhcr: «70 cadaveri in acqua, 100 i dispersi»



This morning we were alerted to a boat in distress said to carry about 60ppl south of #Malta. The migrant travellers say they spent 40+ hours at sea & ran out of water. Last contact was over 3h ago. The situation is critical. Maltese authorities are informed. #safepassage

— Alarm Phone (@alarm_phone) July 26, 2019