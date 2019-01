«Accoglienza non è una parola astratta. Significa crescita, sicurezza e benessere. Un territorio che accoglie

in modo virtuoso è più solido e coeso. Di questo ho parlato con i ricercatori dell'Euricse che mi hanno presentato le iniziative a cui stanno lavorando come lo studio di progetti di accoglienza sostenibile che ci sono rivelati un valore aggiunto per le comunità». Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico. © RIPRODUZIONE RISERVATA