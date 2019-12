Mes, Conte a Bruxelles chiede modifiche a testo Eurosummit: «Formalizzare che c'è ancora da lavorare al "pacchetto"»

Conte ha chiesto nel suo intervento all'Eurosummit sul Mes «una modifica del punto 2 delle conclusioni in modo da dare atto che c'è ancora da lavorare per la revisione del Mes». Lo si apprende da fonti italiane. La modifica chiesta da Conte è di inserire il passaggio: «Chiediamo all'Eurogruppo di continuare a lavorare al pacchetto di riforme del'ESM...», modificando così la dichiarazione «Chiediamo all'Eurogruppo di finalizzare il lavoro tecnico riguardante il pacchetto di riforme...».

Con il nuovo anno l'Italia si farà promotrice di un rilancio sul negoziato sull'Unione bancaria, ha detto, a quanto si apprende, il premier Giuseppe Conte all'Eurosummit parlando del «pacchetto» di riforme che include l'Unione bancaria. Il premier ha «ricordato - a quanto viene riferito - che il Parlamento italiano, sia a giugno sia mercoledì, ha espresso una chiara opzione per la logica di pacchetto in modo da riservarsi una valutazione complessiva dei vari elementi del processo di riforma».

Conte, a quanto viene riferito, è intervenuto tra i primi e ha valutato lo stato sin qui raggiunto nell'ambito del processo di completamento dell'Unione Economica e Bancaria. Si è soffermato, quanto alla revisione del Mes, su alcune questioni critiche, in particolare sulle Cacs anticipando l'importanza di articolare i creditori per classi omogenee. Ha incitato ad essere più ambiziosi con la proposta riguardante il Bicc (strumento di bilancio per la competitività e la convergenza) in modo da perseguire anche una funzione di stabilizzazione macroeconomica, con adeguate risorse. Ha anticipato che con il nuovo anno l'Italia si farà promotrice di un rilancio sul negoziato sull'Unione bancaria.

Conte spera di portare un ulteriore slittamento, a giugno, della firma del Mes. Altri mesi in più che serviranno non tanto per possibili modifiche, quanto per far progredire l'altro elemento del pacchetto: l'unione bancaria. L'Italia vuole lo scorporo degli investimenti verdi dal patto di stabilità, e si dice contrario a considerare il nucleare come parte del new green deal. Ma è sulla Libia che il premier cerca il successo internazionale quando dice che a suo tempo aveva spiegato che Haftar non sarebbe riuscito a normalizzare il Paese in due settimane, e che ora quel via libera - dato soprattutto dalla Francia - ha peggiorato di molto la situazione.

