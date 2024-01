Meloni e il caso Pozzolo: «Non sono disposta a fare questa vita se le persone attorno a me non capiscono la mia responsabilità»

«Di sicuro non sono disposta a fare questa vita, a portare le responsabilità che porto, se le persone che ho attorno a me non capiscono quella responsabilità». Giorgia Meloni manda un messaggio diretto, chiaro, istituzionale nel rispondere alla domanda giunta a metà conferenza stampa sul caso Pozzolo. Non c'è solo la "pistola" del deputato ma anche il passato "vibrante" di Pozzolo che, tra post "no vax" e apposizioni come "statista" nei confronti di Benito Mussolini, hanno riportato alla luce il tema della classe dirigente di Fratelli d'Italia e della sua selezione. Giorgia Meloni, pur essendo in disaccordo sul generalizzazione attorno al partito, ha voluto, parole testuali, essere «rigida».

Per la responsabilità che abbiamo, per come io sto cercando di affrontare quella responsabilità, penso sia bene ricordare che non c'è uno che si assume quella responsabilità e altri a non doverlo fare. Su questo sono rigida». Come dire, ora basta scivoloni social o comportamenti "inappropriati". Perché per Giorgia Meloni «il momento più bello è tutte le volte che riesco a stare con la gente come voglio».