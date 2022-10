Meloni alla kermesse di Vox: «Non siamo mostri. Viva l'Europa dei patrioti». E attacca Putin sulle annessioni

«In Ucraina la situazione è grave dopo l'aggressione russa e l'inaccettabile tentativo di Putin di annettere nuove regioni alla Russia». Lo afferma la leader di FdI Giorgia Meloni nel suo saluto a Viva 22, la kermesse di Vox.

Guerra Ucraina diretta, missili su Zaporizhzhia nella notte: 12 morti. In Crimea «c'è un sano desiderio di vendetta»

Il messaggo della Meloni

«Abbiamo bisogno di un'Europa più coraggiosa di fronte alle gradi sfide e più umile quando si tratta di affrontare i nostri temi più locali riguardo ai quali le politiche nazionali funzionano meglio», sostiene Meloni. E aggiunge: «Non siamo mostri, la gente lo capisce. Viva Vox, Viva Italia, vIva Spagna, viva l'Europa patrioti».

LE PAROLE

«Spero che in Spagna come in Italia e in Europa ci sia una maggioranza di cittadini che ci chiede di prenderci la responsabilità di governare: non lo possiamo fare da soli ma con compagni leali uniti contro la sinistra».

LA RIFLESSIONE

«Dagli alimenti alle materie prima ci siamo riscoperti deboli: quando noi conservatori denunciammo gli errori di un'Europa che si occupava di problemi secondari invece dei grandi temi strategici non lo facevamo perchè populisti o nemici dell'Europa ma perchè eravamo lucidi e la storia ci ha dato ragione».

IL LEADER DI VOX

La vittoria di Fratelli d'Italia alle elezioni italiane ha «riempito di speranza» i sostenitori di Vox, una speranza «in un'Europa di nazioni libere e sovrane» di cui hanno bisogno sia il continente sia «la Spagna»: lo ha affermato Santiago Abascal, leader del partito ultra-conservatore spagnolo, intervenendo alla kermesse nazionale della propria formazione. Abascal ha ringraziato Meloni per il suo intervento in video all'evento: «La sentiamo sempre molto vicina», ha detto.