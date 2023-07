Concorso esterno in associazione mafiosa, cosa è (e perché fa discutere le forze politiche)

Le parole del ministro della Giustizia Carlo Nordio sul concorso esterno in associazione mafiosa (è «un ossimoro») hanno scatenato favorevoli e contrari a un intervento legislativo in materia, provocando poi la replica del sottosegretario Mantovano prima (non è «un tema in discussione») e della premier Giorgia Meloni poi («mi concentrerei attualmente su altre priorità»).

Ma perché, periodicamente, si torna a parlare di concorso esterno in associazione mafiosa? Partiamo dal dire cos'è l'associazione mafiosa "semplice": l'articolo 416 bis del codice penale punisce «chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone». I giuristi parlano di "reato di accordo": basta far parte di un'associazione mafiosa per violare la legge. Non tutti coloro che entrano in contatto con la mafia sono però "affiliati": molti intrattengono invece relazioni e scambi con questo o quel mafioso. Per questo si è scelto di applicare all'associazione mafiosa "classica" il concorso nel reato (articolo 110): la norma con cui viene punito, ad esempio, chi fa da "palo" a un complice durante una rapina.

In questo modo, ha affermato più volte la Cassazione, si colpisce anche chi, «pur non stabilmente inserito nella struttura organizzativa» mafiosa, «fornisce alla stessa un contributo volontario, consapevole concreto e specifico» a tenerla in vita.

Non si tratta quindi, secondo i giudici, di «un istituto di creazione giurisprudenziale» (come affermano alcuni suoi detrattori) ma dell'applicazione congiunta di due articoli diversi.

Il rischio che però denunciano da tempo vari giuristi è che così facendo si possano ampliare troppo le ipotesi in cui un viene commesso: il codice penale, al contrario, deve affermare chiaramente quali condotte sono vietate e quali invece lecite per essere efficace, senza spazi grigi. La sintesi migliore, forse, l'ha fatta di recente Giovanni Fiandaca: chiarendo di non voler rientrare in nessuno schieramento, il professore emerito di diritto penale ha affermato che «l’intervento sarebbe necessario», ma per ora «è troppo forte la contrapposizione politica».