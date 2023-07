Schlein a Napoli: «No all'autonomia, non c'è riscatto per l'Italia senza il riscatto per il Sud»

Comizio a Napoli per la segretaria del Pd Elly Schlein che ha organizzato una due giorni nel capoluogo campano. Il titolo dell'intervento è "Una e indivisibile, perché l’autonomia differenziata minaccia l’unità d’Italia". Affondi sul progetto dell'Autonomia e sulla riforma della giustizia. Questi gli highlights del discorso di Schlein. «Volevo chiudere con una citazione di Curzio Malaparte: "Un lutto a Napoli, è un lutto comune. È il dolore di ciascuno, di tutta la città. La fame di uno solo è la fame di tutti. Non v'è dolore privato a Napoli". Questo è lo spirito con cui dobbiamo ricordare perché siamo contrari a un Paese che invece ci vuole lasciare più soli, più disuniti, più poveri, a partire dal Sud di questo Paese. Quello della Lega è un ricatto a Meloni. Ma rischiamo che, nella debolezza di Meloni, questo progetto, nato all'ombra del secessionismo della prima Lega Nord, possa trovare il supporto in Parlamento. Noi dobbiamo essere l'intoppo. Da qui ci siamo messi di traverso», ha detto Schlein nel suo intervento.

Il Pd a Napoli contro il Ddl Calderoli per l'autonomia differenziata

Schlein a Napoli: «No all'autonomia, se si avanti nessun confronto su riforme»

«Diciamo no a questa autonomia differenziata, siamo qui per dirlo con tutto il Pd con una voce sola da Nord a Sud. Il nostro partito si batterà per fermare l'autonomia differenziata di questo governo», ha detto Schlein. A Napoli «per dire no al progetto di autonomia differenziata di Calderoli e del governo di Giorgia Meloni». La riforma «è un progetto che vuole dividere ulteriormente il Paese aumentandone le diseguaglianze e noi non lo possiamo accettare - ha detto -. Perchè crediamo che non ci sia riscatto per l'Italia senza il riscatto per il Sud». «È un progetto che ha voluto scavalcare il Parlamento, i territori, che gioca con i diritti fondamentali delle persone», ha sottolineato.

«Abbiamo presentato aperture sulle riforme istituzionali e su una legge elettorale per cui gli elettori possano tornare a scegliere i rappresentanti e dare il voto ai fuori sede». «Ma deve essere un confronto vero, non predeterminato, e abbiamo chiesto per questo una moratoria sull'autonomia differenziata. Non pensassero di poterci portare al confronto sull'autonomia differenziata mentre avanzano a spallate sull'Autonomia differenziata, avendo scavalcato qualsiasi tipo di dialogo».

Lo scambio impossibile tra gli sgravi al Sud e l'Autonomia al Nord, le Zes non bastano

La riforma della giustizia

Con i fondi del Pnrr occorre alzare i presidi di legalità «non abbassarli come fa il governo con sue scelte», ha detto Schlein. «Il governo è diviso sugli strumenti di contrasto alla criminalità organizzata. C'è chi vuole indebolirli anche se sono strumenti per cui hanno perso la vita servitori dello Stato e qui, a pochi giorni dall'anniversario della strage, io voglio ricordare Paolo Borsellino». «Risparmiateci il 19 luglio le vostre parole vuote se i fatti» che mettete in campo «vanno in direzione contraria. «È irresponsabile quello che il governo sta facendo nel mettere in discussione il concorso esterno: che segnale state dando?».

Mattarella e Meloni, il colloquio dopo il Consiglio supremo di difesa: confronto anche su giustizia

Salario minimo

«Il governo non può girare dall'altra parte la faccia. Dovrebbe occuparsi dei tre milioni di lavoratori e lavoratrici poveri, invece che pensare ai casini giudiziari dei propri ministri e sottosegretari. Approvi con noi la proposta sul salario minimo», ha detto Schlein dopo aver elencato alcune questioni come l'abolizione degli stage gratuiti.

Ma De Luca non c'è

L'appuntamento napoletano è stato disertato dal presidente della Campania Vicenzo De Luca e dagli esponenti dem più vicini a lui. Al suo arrivo alla Fondazione Foqus nei Quartieri Spagnoli, luogo che ospita la due giorni del Pd, Schlein ha rilasciato ai giornalisti una breve dichiarazione strettamente sul tema dell'autonomia differenziata, glissando sulla domanda rivolta da una cronista sull'assenza di De Luca. Il presidente della Regione Campania ha spesso polemizzato con la neo segretaria del Pd e sulla nuova dirigenza nazionale, anche in polemica con la decisione di commissariare il partito in provincia di Caserta, commissariamento affidato a Susanna Camusso. Nessuno degli esponenti locali del Pd considerati vicini a De Luca è presente all'iniziativa dem.