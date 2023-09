Meloni da Orban, cos'è il «modello ungherese» sulla famiglia? Bonus casa, asili e agevolazioni per le under 40 che si sposano

Volata a Budapest per prendere parte al Demographic Summit, un incontro sulla natalità, la premier italiana Giorgia Meloni ha elogiato ancora una volta il modello di famiglia ungherese, definendolo «un esempio perfetto».

Meloni vola da Orban per il Demographic Summit: «Combattiamo per difendere le famiglie e Dio»

Il modello ungherese

Secondo Giorgia Meloni, «l'esempio dell'Ungheria dimostra che le cose possono cambiare se abbiamo il coraggio di fare le scelte e gli investimenti necessari. In Ungheria si è riusciti a fermare la tendenza in calo della natalità, sono aumentati i posti di lavoro, e anche l'occupazione femminile. Serve una grande battaglia per difendere le famiglie, significa difendere l'identità, difendere Dio e tutte le cose che hanno costruito la nostra civiltà». Ma oltre a questo, in cosa consiste e cosa prevede questo modello ungherese di Orban?

La famiglia ungherese è composta da un uomo e una donna. È prevista un'esenzione a vita dalla tassa sui redditi per tutte le donne che partoriscono e si prendono cura di almeno quattro figli; Sono previsti prestiti a interessi ridotti per le donne under 40 che si sposano per la prima volta, con un terzo del debito estinto in caso di nascita del secondo figlio e con la cancellazione di tutti gli interessi alla nascita del terzo;

Presente anche un bonus casa per le famiglie con due o più figli. Inoltre, per ogni nuovo nato, la famiglia riceverà altri 3 mila euro;

Creazione di 21mila posti negli asili pubblici;

Previsto un sussidio per l'acquisto di macchine a sette posti per le famiglie numerose;

Disponibile il congedo parentale per i nonni fino al compimento dei tre anni dei nipoti. Discorso diverso per i padri, che hanno diritto a soli 5 giorni di congedo pagato, mentre per le madri sono previste 24 settimane, estendibili fino ai tre anni del bambino;

Trattamenti di fecondazione assistita gratuiti per contrastare il calo delle nascite.

Il saluto di Orbán

«Sono passati due anni dall'ultima edizione di questo summit. Il mondo è cambiato, siamo all'ombra di una guerra. Ma sono successe anche cose importanti e buone, Meloni e la destra italiana hanno vinto le elezioni in Italia, è fantastico. Qua a Budapest mai si sarebbe creduto che in Italia ci sarebbe stato un governo patriottico e pro-famiglie». Così Orban ha salutato dal palco del Demographic Summit Meloni, aggiungendo: «Il futuro dell'Europa sta nella famiglia, e cito Meloni quando disse che è importante che un bambino abbia una madre e un padre. Ai nostri fratelli d'Italia diciamo avanti ragazzi».