Meloni a Budapest: Sfide demografiche cruciali per l'Italia e per l'agenda europea

EMBED





(Agenzia Vista) Budapest, 14 settembre 2023 "E non importa se l'iniziativa di oggi piacerà o meno e se se ne parlerà soprattutto per quello che succede in politica dietro le quinte. Per noi, la cosa importante che accade qui oggi è che rappresentanti governativi e istituzionali di diverse nazioni, diverse latitudini, diversi orientamenti politici discutono di questo tema perché sono semplicemente sufficientemente responsabili da capire che è cruciale. Sono qui perché mi interessa parlare del motivo per cui gli italiani non hanno più i figli che dicono di volere nei sondaggi e mi interessa chiedermi perché tutta l'Europa è al di sotto del tasso di sostituzione", le parole del Presidente del Consiglio Meloni intervenendo al Demographic Summit di Budapest. / Youtube Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev