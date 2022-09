Governo, incontro Salvini-Berlusconi: «Comunità d'intenti con Meloni, dare presto a Italia esecutivo di alto livello»

Nuovo governo. Stop divisioni, responsabilità, coesione, comunità d'intenti. Sono le parole chiave della giornata politica odierna, in attesa dei prossimi passi istituzionali verso la formazione del nuovo esecutivo. «La propaganda di demonizzazione contro di noi - perdurata nel corso di tutta la campagna elettorale - ha inasprito gli animi e diviso gli italiani. Noi lavoreremo per unirli, perché questo non è il tempo di polemiche strumentali o di divisioni, ma quello della responsabilità», scrive la leader di FdI, Giorgia Meloni, su Facebook. «Il nostro obiettivo al Governo - aggiunge - sarà quello di rappresentare e difendere gli interessi e i diritti di tutti i cittadini». E sulla stessa linea d'onda gli alleati, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi che si sono incontrati ad Arcore.