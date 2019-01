Troppe strette di mano sulla via di San Pietro, Salvini: «Costretto a rinunciare all'Angelus del Papa»

Il Papa è popolare, certo. Ma anche io lo sono. Questo il senso del passaggio di Matteo Salvini, nel suo live su Facebook, quando racconta un aneddoto. Voleva andare oggi a San Pietro, da bravo cristiano, ma non è riuscito ad arrivarci a causa della folla che lo omaggiava. "Dopo un'ora e venti di strette di mano e incoraggiamenti - spiega sul web - ho dovuto fare dietrofront. San Pietro l'ho fotografata da lontano e mi sono portato nel cuore e nei polmoni questa area positiva e gioiosa". E questo è l'unico accenno a Francesco - che ha appena mandato un appello ai leader europei, compreso Salvini, ad accogliere i migranti della Sea Watch - da parte del vicepremier. Che sul tema migranti non è in linea con la Chiesa. Quindi meglio soprassedere e parlare della propria popolarità. © RIPRODUZIONE RISERVATA