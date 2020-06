Renzi: «Nessun rimpasto, voteremo nel 2023. Lunga vita al governo Conte»

Lunga vita al governo Conte, parola di Matteo Renzi. «Voteremo nel 2023, c'è bisogno di rimettere mano alle regole del gioco per una leadership del Paese consolidata sulla base del voto, o la legittimazione rischia di passare per la democrazia sondaggistica e vince chi è più popolare nei sondaggi», dice Matteo Renzi presentando il suo ultimo libro 'La mossa del cavallo' alla presenza, tra gli altri, delle ministre Teresa Bellanova e Elena Bonetti. «Non mi metto a parlarne di rimpasti - dice ancora Matteo Renzi -, è il passato. Il rimpasto non è la mossa del cavallo».

«L'Italia ce la può fare, ce la farà, ce la deve fare. Si può utilizzare il post coronavirus come la più straordinaria opportunità per rimettersi in carreggiata», dice Matteo Renzi presentando il suo nuovo libro.

Renzi: «Su revoca concessione Aspi la vedo più difficile di Conte». «Forse la revoca delle concessioni a Autostrade è più difficile di quanto sia stata fatta ieri da Conte, non a caso si è fatto prima il ponte che la revoca. Comunque, resta la nostra disponibilità a lavorare insieme per una soluzione», dice Matteo Renzi.





