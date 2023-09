Mattarella incontra Steinmeier: «Regole bilancio Ue non siano ottuse. Sì a rigore, ma obiettivo sia la crescita»

Nel corso del colloquio bilaterale tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ed il presidente della Repubblica federale tedesca Frank Walter Steinmeier, al castello Maniace di Siracusa è stata rimarcata l'esigenza di arrivare a una posizione comune sul bilancio europeo.

Il capo dello Stato italiano ha detto: «Dobbiamo trovare un'intesa sulla proposta per regole condivise sul bilancio Ue. Sì a regole di bilancio rigorose, ma il rigore non sia ottuso e cieco, ma abbia come obiettivo la crescita, tenendo conto di fenomeni come il rallentamento dell'economia cinese e le conseguenze della guerra in Ucraina. Il bilancio europeo deve essere ambizioso per affrontare le sfide fondamentali come la transizione ecologica e digitale».

Mattarella ha rimarcato: «Oggi, mentre l'Unione è a confronto con nuove e complesse sfide, Germania e Italia, anche attraverso l'azione congiunta dei nostri Comuni, potranno contribuire a rafforzare gli intenti utili a raggiungere le soluzioni migliori per superare gli ostacoli che abbiamo davanti».