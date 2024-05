Martedì 21 Maggio 2024, 15:46 - Ultimo aggiornamento: 15:52

Il fisco torna a mettere sotto la lente le capacità di spesa dei contribuenti per risalire ai loro redditi: dalle spese per l'auto a quelle per la casa, dal costo delle utenze a quelle per il possesso di barche. Scatta di nuovo il possibile utilizzo del redditometro, uno strumento che il fisco utilizza per risalire al reddito presunto dei contribuenti-persone fisiche. Era stato sospeso nel 2018 e il decreto che lo riattiva a partire dai redditi 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e firmato da vice ministro all'Economia, Maurizio Leo, quota Fratelli d'Italia. Ma gli alleati di governo storcono il naso.

Redditometro, divisioni nel governo

«Forza Italia è sempre stata contro il redditometro», rispondono fonti del partito interpellate sul possibile utilizzo del redditometro. Tra gli azzurri trapela perplessità sulla misura e i dirigenti azzurri, a quanto si apprende, stanno verificando cosa sia successo con il governo per capire il motivo di questa misura. Misura che, spiegano le stesse fonti, «confliggerebbe con il provvedimento del concordato preventivo contenuto nella delega fiscale».

Ancora più esplicito il capogruppo di FI al Senato Maurizio Gasparri: «Rimettono il redditometro? Non credo proprio...».

La posizione della Lega

«Mi sembra di capire che sia un provvedimento fatto dal viceministro Leo quindi chiedete a FdI». Così interpellato dall'ANSA il capogruppo della Lega in Senato, Massimiliano Romeo, in merito alla misura sul redditometro. «La trovo solo un po' strana come proposta, perché noi del centrodestra siamo stati sempre stati critici su questi strumenti», ha aggiunto il senatore.

Fratelli d'Italia

«Mi pare che la politica fiscale del governo Meloni si identifichi di più con gli altri provvedimenti che stiamo attuando, il redditometro non è certo la pietra miliare della nostra politica. Se qualcuno vuole puntualizzare benissimo, ma un conto è evidenziare qualche critica e un altro conto dire 'il provvedimento è del viceministro Leo, chiedete a Fratelli d'Italia'». Lo dice, parlando con l'Adnkronos, il deputato di Fdi e presidente della Commissione Finanze della Camera Marco Osnato, a proposito dei malumori di Forza Italia e Lega per il ritorno del 'redditometro', dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale che riattiva lo strumento a partire dai redditi 2016.

«I provvedimenti - rimarca Osnato - sono tutti collegiali, nessuno attribuisce a Giorgetti la paternità esclusiva delle misure sul superbonus. Ci vuole serenità, siamo in campagna elettorale, è giusto far valere le proprie ragioni ma ricordiamoci che siamo una coalizione. Non penso che domani vedremo Leo col fucile puntato contro i contribuenti». «Ripeto, un conto è criticare e un altro pensare di essere ognuno delle isole rispetto al resto del governo. In passato anche noi abbiamo appoggiato provvedimenti non sempre totalmente sovrapponibili alle politiche di Fdi...», osserva ancora il presidente della Commissione Finanze.