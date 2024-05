Leva obbligatoria, Lega deposita proposta di legge. Salvini: «Forma di educazione civica». Cosa prevede

«Depositata alla Camera la proposta di legge della Lega per reintrodurre sei mesi di servizio civile o militare per i ragazzi tra i 18 e 26 anni, su base regionale e da svolgere esclusivamente in Italia». Lo scrive sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini. «Ne sono convinto - aggiunge il ministro delle Infrastrutture -. È una forma di educazione civica al servizio della comunità, di disciplina, di attenzione al prossimo e rispetto per se stessi e per gli altri che potrà avere effetti molto positivi».

Cosa prevede la proposta

La proposta, firmata dal deputato della Lega Eugenio Zoffili, prevede sei mesi di servizio civile o militare per tutti i giovani italiani di età compresa tra i 18 e i 26 anni, sia uomini che donne.

Il titolo del ddl è “Istituzione del servizio militare e civile universale territoriale e delega al Governo per la sua disciplina”. Zoffili, membro della commissione Difesa alla Camera, ha concretizzato un progetto che Salvini aveva anticipato all'Adunata nazionale degli alpini a Vicenza. Secondo il leader della Lega, questa iniziativa consentirebbe ai giovani di contribuire alla comunità attraverso attività come il salvataggio, la protezione civile, il pronto soccorso e la protezione dei boschi. Una delle principali novità della proposta è la vicinanza al proprio luogo di residenza: il servizio, infatti, sarà svolto esclusivamente nel territorio nazionale e nella propria Regione di residenza o domicilio, con priorità alla propria provincia. Gli spostamenti saranno limitati, salvo esplicita richiesta del cittadino e previa autorizzazione delle autorità competenti.