​Maria Elena Boschi: «Sono single, relazione finita ma ci vogliamo ancora bene»

Maria Elena Boschi è tonata single: «La mia relazione? Sì, è finita ma ci vogliamo ancora bene. L'abbiamo tenuta nascosta per tutelare la nostra privacy. Anche se non lo trovo così rilevante, comunque adesso non sono in una relazione». Lo ha affermato la deputata Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera, ospite di Lilli Gruber a 'Otto e mezzo' su La7.

Avversario politico è la destra

«Il nostro avversario politico è la Destra e i sovranisti, credo che a Salvini gli fischino spesso le orecchie per causa nostra. Evidentemente se tutti si preoccupano di dove staremo, siamo più importanti di come dicono. Anzi, io penso che Italia viva già da sola possa arrivare al 10%. Se il PD si sposta più a Sinistra, in un'area meno riformista, apre più spazio all'area dei progressisti e di moderati di cui facciamo parte» così Maria Elena Boschi (Iv) ospite di Lilli Gruber a 'Otto e mezzo' su La7.

