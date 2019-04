Maria Elena Boschi ha un nuovo fidanzato? All'evento si presenta con un attore: «Pazza d'amore». Maria Elena Boschi sarebbe «pazza d'amore» e il presunto nuovo fidanzato non è uno sconosciuto. A uno degli eventi più ambiti del Fuori Salone di Milano, l'ex ministra si è presentata in compagnia di un attore. «Vengo con qualcuno», avrebbe annunciato agli organizzatori del party di Toilet Paper, seguito alla cena dell'artista Maurizio Cattelan in Triennale. E così si è mostrata in compagnia di un uomo lasciando tutti a bocca aperta. Al suo fianco c'era Giulio Berruti, attore romano noto per aver interpretato fiction televisive.

Il protagonista della serie tv "Ritorno a Rivombrosa" e vincitore l'anno scorso del talent show Dance Dance Dance era il suo "più uno". E sembra che i due siano stati inseparabili. A colpire gli invitati, non solo il suo "sguardo perso", ma anche il look particolarmente aggressivo e rock. Boschi era vestita di nero e con un giubbino di pelle.



Ho visto Maria Elena Boschi arrivare a una festa con Giulio Berruti. Ma tipo lei che lo guardava pazza d'amore. Per me la settimana del mobile puo' finire qui #toiletpaperparty #designweek #coseche — Annalia Venezia (@annaliavenezia) 12 aprile 2019

La nuova coppia ha scatenato subito il gossip. Sono bellissimi, ma conducono due vite completamente diverse e hanno stupito tutti. «Ho visto Maria Elena Boschi arrivare a una festa con Giulio Berruti. Ma tipo lei che lo guardava pazza d'amore. Per me la settimana del mobile può finire qui», ha scritto su Twitter la giornalista del settimanale "Grazia",