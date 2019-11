Maria Elena Boschi e l'ex fidanzato segreto: «Sono stata brava a nasconderlo, eravamo liberi»

Non c'è solo la politica nella vita di Maria Elena Boschi. Intervistata dal settimanale Chi, la copogruppo alla Camera di Italia Viva ha svelato aspetti fin qui inediti sulla sua vita privata: «Il fatto che non mi sia sposata o che non abbia un compagno ufficiale, non vuol dire in questi anni sia sempre stata sola. Diciamo che sono stata brava a vivere la mia storia importante senza che nessuno se ne accorgesse. Eravamo entrambi liberi, non c'erano problemi».

Sulle polemiche estive per il post in costume da bagno, la Boschi ha dichiarato: «Non sono assolutamente pentita di aver risposto. Era estate ed ero al mare. Alla Camera o al Quirinale vesto in maniera adeguata, ma al mare d'estate vado in costume. E il fatto che nessuno abbia fatto polemica su Salvini che mi attaccava in boxer, ma solo su di me che ho risposto in bikini, la dice lunga su quanto maschilismo ci sia ancora da noi». E su un futuro in tv Maria Elena Boschi chiosa: «Ringrazio Costanzo, che è un gigante della tv, per le sue parole, ma finita l'esperienza politica tornerò a fare l'avvocato. È il lavoro che ho scelto. Che amo».





Ultimo aggiornamento: 23:12

