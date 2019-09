Manovra, Zingaretti: «Giù tasse sul lavoro, 50 miliardi per investimenti verdi»

«Vogliamo stanziare 50 miliardi di euro per i prossimi 15 anni per investimenti nell'economia verde, per favorire la riqualificazione energetica e sismica degli edifici pubblici e privati, la mobilità sostenibile e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili». Lo scrive su Fb il segretario del Pd Nicola Zingaretti.

LEGGI ANCHE Conte: «l'Iva non cresce ma cambierà, puntiamo a fare una manovra espansiva»

Zingaretti: meno tasse sul lavoro. «Bisogna alzare gli stipendi a partire da quelli bassi e medi tagliando le tasse sul lavoro. Bisogna combattere più efficacemente l'evasione fiscale, incentivando i pagamenti elettronici e tracciabili». Lo scrive su Facebook il segretario del Pd Nicola Zingaretti, in vista della legge di bilancio.

Famiglia e banca pubblica per gli investimenti. Sono due dei provvedimenti che, secondo quanto si apprende, dovrebbero accompagnare la prossima legge di Bilancio. Già lunedì con la nota di aggiornamento al Def saranno indicati i ddl collegati alla manovra. I ministeri, viene riferito, starebbero ancora ultimando la lista da inserire nel documento. Lo scorso anno c'erano 12 collegati, alcuni poi effettivamente portati a termine, come il reddito di cittadinanza e la riforma dello sport, altri, ad esempio l'Ires verde, rimasti sulla carta.



Ultimo aggiornamento: 17:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA