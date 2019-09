Sondaggi di governo, Lega per la prima volta sotto il 30%. Sale M5S, Renzi sfiora il 3%

I dati sulle intenzioni di voto emersi da un sondaggio Ixe realizzato per #CartaBianca mostrano che per la prima volta la Lega scende sotto la sogliapsicologica del 30%. Il partito guidato da Matteo Salvini resta il primo in Italia ma si attesta al 29,9% rispetto al 34,3% delle consultazioni europee. Scende la Lega, mentre sale l'ex alleato di governo, il M5S, dopo la scelta, non indolore, di allearsi con il Pd: i 5 Stelle passano dal 17,1% al 21,5. I dem tengono, ma registrano una leggera flessione, passando dal 22,7% delle europee al 21,8%.

Fisco, il patto con i contribuenti passa per massicci sconti per chi usa moneta elettronica

Taglio parlamentari, ddl alla Camera il 7 ottobre. Di Maio: alla faccia di Salvini. Delrio: Pd di parola

Sale Fratelli d'Italia, che passa dal 6,5% all'8,6%, frena ancora Fi: il partito di Silvio Berlusconi scende al 6,5%, dopo aver realizzato l'8,8% alle Europee. Italia Viva, il neo partito di Matteo Renzi, stando al sondaggio 'ixè' è al 2,9%, +Europa al 2,7%, Europa Verde al 2%, mentre La Sinistra, entrata nel governo giallorosso al fianco del Pd, passa dall'1,7% delle ultime europee al 2,7%.

Ultimo aggiornamento: 15:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA