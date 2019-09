Conte: «Manovra espansiva e intervento risolutivo contro l'evasione. Patto con gli italiani onesti»

Giuseppe Conte da New York, terminato l'incontro alla Nazioni Unite, parla della manovra economica da varare in Italia e di lotta all'evasione fiscale: «La manovra sarà espansiva e ci sarà un intervento risolutivo contro l'evasione fiscale». Poi, il premier annuncia un «patto con gli italiani onesti».

Conte: il tweet di Trump mi ha fatto piacere ma non ha influenzato le scelte del governo

Conte: «Bene nei sondaggi? Sono lusingato. Ma non ho alcuna velleità di fare un partito»



«L'evasione fiscale «è la maggiore iniquità in un sistema collettivo. Bisogna intervenire radicalmente come mai è stato fatto. Stiamo lavorando a un provvedimento complessivo. Questo significa che se riterremo una misura del genere percorribile, io chiedo un patto con tutti gli italiani onesti. Accettare quella che potrà sembrare una misura nuova, perché poi pagheremo tutti meno», dice il premier Giuseppe Conte a margine all'Assemblea Generale dell'Onu.

Manovra, Conte: «Siamo per una politica espansiva». «Siamo per una politica espansiva in materia economio-sociale. oggi c'è una diversa sensibilità in Europa, la politica di austerity non è adatta a reggere questa congiuntura, siamo di fronte a una fase di contrazione. È il momento in cui dobbiamo intelligentemente impostare una manovra nel rispetto delle regole, ma che sfrutti tutte le pieghe normative per sostenere la crescita». Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte rispondendo a una domanda sulla presentazione della Nota di aggiornamento del Def venerdì e l'eventuale richiesta a Bruxelles di ulteriore flessibilità.

«È nell'interesse di tutti in Europa, non solo dell'Italia, impostare una manovra che sfrutti tutte le pieghe normative per realizzare una politica di crescita, pur nel rispetto delle norme. La crescita è strategica, la stabilità è una premessa», dice il premier Giuseppe Conte a New York.

Migranti, Conte: «Sistema di rimpatri molto più efficace a livello europeo». Sul tema dei migranti «ci vedrete presto ritornare con nuove buone notizie per un sistema di rimpatri molto più efficace a livello europeo. L'Italia sta preparando una svolta risolutiva», dice il premier Giuseppe Conte.

Ultimo aggiornamento: 17:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA