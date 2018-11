Il caso reddito agita il governo. Bongiorno: «Il contratto si rispetta»

Non si placa la polemica tra M5S e Lega su reddito di cittadinanza e quota 100. Mentre Salvini, dopo l'incontro di ieri in serata tra Conte e Giorgetti, ci tiene a ribadire che non c'è «nessuna polemica, con il M5S lavoriamo bene. Il nostro governo ha un'altissima popolarità e in 5 mesi abbiamo fatto più di chiunque altro. Sono molto soddisfatto per le leggi fatte e per quelle in cantiere», interviene il ministro Giulia Bongiorno, che su SkyTg24 all'Intervista di Maria Latella ribadisce: «Il contratto si deve rispettare e poi non si deve criticare. In questo sono di destra».

«Non mi metto a criticarlo perché fa parte del nostro accordo». «Il Governo è compatto e andrà avanti - ha aggiunto -. Come il Reddito di cittadinanza andrà avanti, potrebbero esserci delle difficoltà attuative» di cui parlava Giorgetti «ma si farà».

«Ho proposto che la dotazione (del reddito di cittadinanza ndr) anzichè andare direttamente ai vari beneficiari vada a imprese e aziende che si facciano carico di formarle». È quanto ha affermato in un'intervista al Giornale Radio Uno Rai il sottosegretario alle Infrastrutture Armando Siri, della Lega, a proposito del reddito di cittadinanza.

