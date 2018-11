Pensioni d'oro, nella manovra non c'è il taglio. Di Maio: arriverà

Il tanto sbandierato taglio alle pensioni d'oro per ora nella manovra non c'è. Quella che doveva essere una delle misure simbolo del Movimento 5 stelle non è entrata nel provvedimento firmato dal capo dello Stato e che arriverà a fine mese in Parlamento. La Lega continua a frenare, anche se il governo assicurà: la scure sugli assegni alti ci sarà.

«La norma sulle pensioni d'oro sarà messa in commissione» durante l'esame della legge di bilancio. «C'è su questo l'accordo con la Lega», affermano fonti di governo M5s. Il taglio, spiegano, «escluderà le pensioni maturate con il contributivo e le casse complementari»: riguarderà solo gli assegni a partire dai 90 mila euro.

Il vice premier Luigi Di Maio oggi ha ribadito le priorità dei 5 stelle: «Pensioni d'oro, più risorse per scuola, università e ricerca, e tagli ai fondi ai giornali». Misure che mancano, ha spiegato, perché «abbiamo fatto una corsa contro il tempo e» su alcune norme «stiamo ancora facendo i conti, come per le pensioni d' oro: non sono ancora soddisfatto perché voglio recuperare ancora di più, recuperare più soldi possibile a questa gente che ci ha rubato il futuro».

Commentando l'assenza del taglio alle pensioni d'oro nel testo della Manovra, il sottosegretario leghista allo Sviluppo Economico, Dario Galli, aveva detto a Sky TG24 Economia: «Il testo presentato è l'inizio su cui poi si discuterà per due mesi per arrivare prima della fine dell'anno alla stesura definitiva. Sulla questione pensioni d'oro c'è stata un approfondimento delle ragioni tecniche delle modalità per intervenire. Il taglio, se da un punto di vista di principio può avere le sue ragioni, dal punto di vista pratico e di Diritto non è una cosa semplice. Immagino che ci sarà un'ulteriore riflessione nelle prossime settimane».

