Ddl M5S: urna in plexiglas contro i brogli elettorali

Urne in plexiglas, seggio aperto e possibilità per i fuorisede di votare nel comune dove si risiede in quel momento: sono alcune delle novità della proposta di legge che l'Assemblea della Camera ha iniziato a discutere oggi e che dovrebbe essere approvata in settimana. Il testo, il cui primo firmatario è Dalila Nesci (M5s), ha avuto l'appoggio anche degli altri gruppi parlamentari, anche se essi hanno alcune riserve sui punti della proposta che riguardano gli scrutatori.Cambiamenti in vista anche per le cabine elettorali. In Italia, a differenza di altri Paesi, le cabine elettorali sono chiuse da tutti e quattro i lati. È vero che questo sistema assicura pienamente la segretezza ma al medesimo tempo - fa notare la Nesci - garantisce fin troppe possibilità di manipolare la scheda elettorale, rendendo riconoscibile il voto. Quindi spazio alle cabine europee solo con tendine laterali.