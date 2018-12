Di Maio con lo smartphone rotto e l'elogio dei vecchi cellulari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ops! Questo con il buon vecchio 3310 non sarebbe mai successo... Voi ce l'avevate?». Per una volta Luigi Di Maio lascia da parte lo smartphone come strumento di diffusione di messaggi politici e posta una foto del suo cellulare con il vetro in frantumi.Un momento di nostalgia per ricordare uno degli oggetti iconici degli anni 2000, il Trentatredieci della Nokia, ovvero uno dei cellulari di maggior successo della storia e divenuto uno status symbol nei primissimi anni del nuovo secolo. Un successo dovuto anche alle sue caratteristiche tecniche che lo avevano portato a conquistarsi la nomea di indistruttibile. Un post inaspettato che ha lasciato di stucco molti dei suoi follower: in quasi 2 mila hanno commentato sulla sua pagina Fb la foto, chi stupito, chi critico, chi a difenderlo. Tra tutti Vladimiro che nota: «Non dargli retta Luigi, e comunque sia benedetto il 3310, con il quale però non avresti potuto postare questa foto!».