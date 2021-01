Luca Zaia: «Veneto in zona gialla probabilmente da lunedì»

«Il giallo è il nuovo scenario che probabilmente ci troveremo ad affrontare a partire da lunedì». È fiducioso il Presidente del Veneto Luca Zaia («non ho certezze, sto ragionando come ipotesi» puntualizza) sul fatto che la regione esca dai confini della zona arancione per entrare in quella giallo.

«Siamo passati dal rosso scuro, al rosso e poi al verde in Europa». Lo dice il Presidente del Veneto Luca Zaia. «Ora il nostro tasso di incidenza è inferiore al 4% - spiega - siamo una delle poche aree europee con colore verde».

«Il Veneto è una del 4-5 aree d'Europa considerate verdi: il paradosso è che in 48 ore siamo passati nella mappa epidemiologica dal rosso scuro al verde». Lo dice il Presidente del Veneto Luca Zaia, sottolineando che «l'Europa potrà pensare di fare una classificazione quando si potrà dimostrare che i parametri sono uguali per tutti».

