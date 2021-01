Dalla zona arancione alla zona gialla, perché Veneto, Emilia Romagna e Calabria verso il sì e il Lazio no? Cosa dice il Dpcm in vigore? Per passare dalla zona arancione alla zona gialla, riporta il Dpcm, bisogna esser stati per 14 giorni «in un livello di rischio inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive». Alla luce dei dati non dovrebbero cambiare fascia le cinque regioni già in zona gialla, Basilicata, Campania, Toscana, provincia di Trento e Molise.

«In zona rosso scuro 3 regioni italiane». Pasticcio Ue, poi la correzione: Emilia e Veneto "solo" rosse

Lombardia, quei 23 giorni di lockdown che la regione poteva evitare: «Perso un miliardo, paghino»

Fascia arancione

Tra le 14 regioni attualmente in fascia arancione, invece, almeno 9 hanno dati che le collocano in fascia gialla: Abruzzo (con Rt a 0,81 e rischio basso), Calabria, Emilia Romagna (con Rt attorno a 0,7), Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lazio (Rt 0,73), Marche (Rt 0,88), Piemonte e Veneto (Rt 0,62). Ma se il passaggio dovrebbe essere sicuro per Calabria, Veneto e Emilia Romagna, che sono entrate in zona arancione l'8 gennaio, per le altre bisognerà vedere se sono trascorsi i 14 giorni consecutivi nel livello di rischio inferiore visto che la maggior parte dei provvedimenti sono in vigore dal 17 gennaio.

Non dovrebbero invece cambiare colore Puglia, Piemonte, Umbria e Valle d'Aosta. Stessa sorte per la Sardegna, che ha dati da zona gialla ma è in zona arancione da solo una settimana, e per la Lombardia, che è in arancione solo dal 23 è in fascia arancione per via dell'errore sull'Rt che l'ha tenuta per una settimana in rosso. Un ulteriore stop che potrebbe riaprire le polemiche mai sopite tra la regione guidata da Attilio Fontana e il governo.

Tra le due in zona rossa, infine, non cambierà nulla per la provincia di Bolzano, con il governatore Arno Kompatscher che ha firmato un'ordinanza che dispone una nuova chiusura di bar e ristoranti. La Sicilia, invece, dovrebbe passare da rosso ad arancione.

IL LAZIO VERSO LA ZONA GIALLA VOLIAMOOOOOOOOO — sabrina ♎️🐉💜 (@demetriashair_) January 25, 2021

Ultimo aggiornamento: 21:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA