Lavinia Mennuni, chi è la senatrice di Fratelli d'Italia: da Alleanza Nazionale a Meloni (nel 2015), la carriera politica

Hanno fatto discutere le dichiarazioni di Lavinia Mennuni, senatrice di Fratelli d'Italia: «Penso sia giusto quello che la mia mamma mi diceva ‘ricordati che qualsiasi aspirazione tu abbia puoi fare quello che vuoi ma non dimenticare che la prima deve esser quella di diventare mamma, dobbiamo fare in modo che essere madri possa diventare cool per le diciottenni di oggi», ha detto in diretta su La7 durante Coffee Break.

Chi è Lavinia Mennuni

Nata a Southampton, in Inghilterra, ha preso la linguistica presso l'Istituto Sacro Cuore Trinità dei Monti di Roma e poi la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza". Dal 2008 svolge la professione di avvocata. È sposata con Federico Guidi, consigliere comunale di Roma e presidente della Commissione Bilancio di Roma Capitale e ha tre figli.

La carriera

Da giovane fa parte di Alleanza Nazionale e nel 1997 diventa consigliere del Municipio Roma II, venendo riconfermata poi nel 2001, ricoprendo anche la carica di assessore ai Lavori Pubblici e all'Urbanistica del municipio, e nel 2006. Alle elezioni comunali del 2008 è eletta consigliere comunale di Roma nelle liste del Popolo della Libertà, venendo nominata delegata del sindaco Gianni Alemanno alle Pari Opportunità ed ai rapporti con il mondo cattolico, nonché presidente della Commissione Patrimonio e Politiche Abitative dal 2010 al 2013.

Con Giorgia Meloni

Rieletta con 5.823 preferenze alle successive elezioni comunali del 2013 nelle liste del PdL, diviene presidente della Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza.

Dal 5 marzo 2015 fa parte del partito Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Alle comunali del 2016 inizialmente non viene eletta ma entra in carica il 26 giugno 2018, subentrando a Fabrizio Ghera, eletto consigliere regionale. Alle elezioni comunali del 2021 è rieletta consigliere comunale per FdI con 5.432 preferenze. Alle politiche del 2022 si ricandida al Senato nel collegio uninominale Lazio - 02 (Roma: Municipio XIV) per il centrodestra in quota Fratelli d'Italia, venendo eletta con il 36,30% davanti a Emma Bonino del centrosinistra (33,21%), a Carlo Calenda di Azione - Italia Viva (14,07%) e ad Alessandra Maiorino del Movimento 5 Stelle (11,31%). È componente della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica.