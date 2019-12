Valanga Johnson nel Regno Unito, esultano Salvini e Meloni. Renzi: «Sinistra radicale fa vincere la destra»

«Go Boris Go! Sinistra sconfitta anche in Gran Bretagna!». Il primo a esultare in Italia per la vittoria di Boris Johnson è Matteo Salvini, seguito a ruota dalla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni che twitta: «Congratulazioni a Boris Johnson per la grande vittoria. Ancora una volta la coerenza paga, ora la volontà del popolo britannico sarà finalmente rispettata. A noi il compito di difendere gli interessi italiani in un nuovo rapporto di cooperazione con il Regno Unito #UKelection2019».



E la destra festeggia il trionfo dei conservatori, nel centrosinistra parlano poco. Su Twitter compare un cinguettio di Matteo Renzi: «La sinistra radicale, quella estremista, quella dura e pura è la migliore alleata della destra. Continuate pure ad insultare Blair e tenervi Corbyn: alla fine così vince la destra più radicale. E alla fine la #Brexit sarà colpa anche di questo Labour».

The radical and extreme left is the best ally of the right. You can continue to insult Blair and keep supporting Corbyn but this way in the end the radical right wins. And in the end #Brexit will also be the fault of this Labour Party pic.twitter.com/xDKAjb4Upt

— Matteo Renzi (@matteorenzi) December 12, 2019