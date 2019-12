Elezioni Regno Unito, Johnson a caccia dell'ultimo voto per attuare la Brexit

Elezioni nel Regno Unito, con Boris Johnson a caccia dell'ultimo voto per attuare la Brexit. Già, perché nel voto di oggi in Gran Bretagna c'è in gioco il futuro della Brexit. Ieri, nell'ultima giornata di campagna elettorale, i sondaggi davano ancora in testa il premier Boris Johnson su Jeremy Corbyn. Tre gli scenari possibili secondo i sondaggi: maggioranza assoluta di seggi al partito conservatore del premier; maggioranza a sorpresa per il fronte dei partiti favorevoli a un secondo referendum sulla Brexit capeggiato dal Labour di Jeremy Corbyn, o stallo, il cosiddetto 'hung parliament'.

Gran Bretagna al voto: come e perché si vota

Exit poll alle 23, subito dopo la chiusura dei seggi: rischio "Hung Parliament". Non appena chiuderanno i seggi, alle 23 ora italiana, le emittente britanniche annunceranno gli exit poll. Sia Bbc News, Itv News e Sky News hanno commissionato le rilevazioni all'istituto Ipsos Mori. L'analisi si basa sulle interviste effettuate in 144 seggi. Nelle ultime elezioni politiche, quelle del 2017, gli exit poll hanno fotografato correttamente il risultato di stallo parlamentare, il cosiddetto 'hung parliament', nel quale nessun partito detiene la maggioranza assoluta dei seggi. Nelle elezioni del 2015, invece, gli exit poll furono più accurati dei sondaggi d'opinione effettuati durante la campagna elettorale, ma non predissero la vittoria dei Conservatori.



Vote Conservative TODAY to get Brexit done pic.twitter.com/nTnNJnxupo — Boris Johnson (@BorisJohnson) 12 dicembre 2019

I primi risultati ufficiali, anticipano i media britannici, saranno annunciati circa un'ora dopo la chiusura dei seggi. Tradizionalmente, sui 650 collegi in tutto il Paese, quello di Houghton and Sunderland South è il più veloce a dichiarare il risultato finale. Il resto dei risultati verranno annunciati nel corso della notte e fino alla mattina di venerdì. Secondo gli ultimissimi sondaggi, i Conservatori, con il 41 per cento dei consensi, avrebbero una maggioranza di 5 punti percentuali sui Laburisti, stimati al 36 per cento. Si tratterebbe di una maggioranza di appena 6 seggi parlamentari. Questo alimenta il timore di un nuovo '

' con il rischio concreto che nessuno dei due maggiori partiti riesca a superare la soglia dei 325 seggi.

I love this song.#VoteLabourTodaypic.twitter.com/lVM0QwY28h — Jeremy Corbyn - Vote today 🌹 (@jeremycorbyn) 12 dicembre 2019

