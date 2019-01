Conte al vertice di Cipro: in agenda gas e migranti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA Il futuro dell'Europa, le migrazioni, il Brexit, la sicurezza energetica e il clima. Sono questi i temi del vertice che si svolge oggi a Nicosia tra i capi di Stato e di governo dei sette Paesi Ue del Mediterraneo: Italia, Francia, Cipro, Grecia, Malta, Spagna e Portogallo. Dopo quello di Roma nel gennaio dello scorso anno si tratta del quinto summit in questo formato. L'obiettivo del summit di Cipro è quello di raggiungere un più stretto coordinamento possibile fra Paesi che dovrebbero avere visioni simili su temi di preoccupazione comune dell'agenda europea. A margine del vertice, il presidente cipriota Nikos Anastasiades avrà bilaterali con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e con il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. Tra i temi sul tavolo di queste due bilaterali il ruolo di Eni e del gruppo petrolifero francese Total nelle operazioni di esplorazione dei giacimenti di gas nel Mediterraneo orientale. Il formato ristretto del vertice dovrebbe facilitare gli scambi informali tra i vari capi di Stato e di Governo: il summit è la prima occasione in cui si ritrovano il premier Giuseppe Conte ed il presidente francese Emmanuel Macron, dopo le recenti dichiarazioni dei vice premier Luigi Di Maio e Matteo Salvini sulla Francia e la 'non rispostà di Macron.Oltre a Conte e Macron ed al padrone di casa Anastasiades, gli altri leader presenti al vertice di Nicosia sono Joseph Muscat, il primo ministro di Malta; Alexis Tsipras, il primo ministro greco; Antonio Costa, il primo ministro del Portogallo, e Josep Borrell Fontelles, il ministro degli Esteri spagnolo in rappresentanza del premier Pedro Sanchez, impegnato in una missione in Messico.