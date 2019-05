© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA Cambia l'organizzazione al Ministero dello sviluppo economico di Luigi Di Maio: le Direzioni generali diventano Uffici di livello dirigenziale generale e si riducono da 15 a 12. Lo prevede una bozza del Regolamento di organizzazione del Mise atteso lunedì al consiglio dei ministri. In base alla riorganizzazione, il nuovo Mise si articolerà in 12 Uffici di livello dirigenziale generale (alcuni dei quali accorpano insieme più ex Direzioni), che saranno coordinati da un Segretario generale. La dotazione organica complessiva sarà di 2.981 dipendenti, di cui 147 dirigenti. In particolare, 17 dirigenti di prima fascia (di cui un Segretario generale, 3 senza titolarità di uffici dirigenziali, e 1 presso gli uffici di diretta collaborazione) e 130 dirigenti di seconda fascia (di cui 6 presso gli uffici di diretta collaborazione e 1 presso l'Organismo indipendente di valutazione). Nell'ultimo conto annuale del personale a fine 2017 risultano 2.796 dipendenti, di cui 148 dirigenti (18 di prima fascia e 130 di seconda fascia)