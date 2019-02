Rai, Pd all’attacco: la tv pubblica è diventata “tele-Salvini”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA «La Rai è diventata TeleSalvini, siamo di fronte ad un attacco senza precedenti al pluralismo nell'informazione pubblica pagata da tutti gli italiani. Lo confermano gli ultimi dati sempre più imbarazzanti dell'Osservatorio di Pavia: il leader della Lega ha quasi 10 volte lo spazio del primo esponente Pd per tempo di parola Nicola Zingaretti. Agcom, Ordine dei Giornalisti, Usigrai, Cdr, Cda: tutti zitti di fronte alla più pesante occupazione della Rai che si sia mai vista? Neanche ai tempi di Berlusconi». Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, che pubblica le tabelle del monitoraggio dell'Osservatorio di Pavia riferite al mese di gennaio. «Nel mese di gennaio, il primo di una lunga - prosegue Anzaldi - campagna elettorale, il ministro dell'Interno ha superato ogni record di spazio nei tg: 71 minuti di tempo di parola, contro 8 minuti di Zingaretti, 6 minuti di Martina e 0 minuti di Giachetti, i tre candidati alle primarie Pd. Se si sommano i tempi di Salvini con Conte (48 minuti) e Di Maio (43 minuti), si comprende quanto sia senza precedenti l'occupazione governativa della Rai: premier e vicepremier hanno 6 volte lo spazio del presidente della Repubblica Mattarella (27 minuti)». «Al Tg2 - conclude Anzaldi - Salvini supera ogni limite della decenza: 27 minuti di tempo di parola contro 2 minuti per Martina e 1 minuto per Zingaretti. Al tg diretto da Sangiuliano, Salvini non soltanto ha più del doppio del tempo di Conte e Di Maio, ma ha parlato quasi cinque volte lo spazio del Capo dello Stato. Tutto questo è accaduto in piena campagna elettorale per le regionali in Abruzzo e Sardegna, in attesa di entrare ufficialmente nella campagna per le Europee. Avanti di questo passo, Salvini arriverà al 100% degli spazi di parola»