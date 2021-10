Green pass, niente deroga e no a tamponi gratis. Ma il governo valuta sconti sul prezzo per le aziende

Giovedì 14 Ottobre 2021, 15:26 - Ultimo aggiornamento: 16:25

NNo ai tamponi gratis, ma sconti per le aziende. Non ci sarà un azzeramento dei costi per le aziende che vogliano pagare i tamponi ai dipendenti, ma il governo valuta in queste ore di introdurre ulteriori deduzioni per le imprese. È quanto specificano fonti governative all'Ansa, alla vigilia dell'entrata in vigore del Green pass per i lavoratori.

L'incontro Draghi-sindacati: il nodo dei tamponi

Stamane i sindacati, nell'incontro con il premier Mario Draghi, sono tornati a chiedere che siano le aziende a pagare i tamponi ai dipendenti. Il governo esclude di garantire la gratuità con un azzeramento dei costi per le imprese, ma sta riflettendo se rafforzare gli aiuti alle aziende, che hanno già un credito d'imposta al 30%.

Nessuna proroga: domani scatta l'obbligo

Nessuno slittamento, nessun rinvio. L'obbligo di green pass sui luoghi di lavoro scatterà domani, come deciso dal governo. Lo confermano all'Adnkronos fonti di Palazzo Chigi, escludendo che, come chiesto dai portuali di Trieste, ci sia una proroga al 30 ottobre, per prendere del tempo e convenire su nuove soluzioni. Intanto il governo ragiona sulla possibilità di intervenire nuovamente sul prezzo dei tamponi. Sono due le strade percorribili: la prima passa da una riduzione dei prezzi, escludendo tuttavia la gratuità dei test 'stana Covid'. L'altra invece prevede un credito d'imposta che consenta alle imprese che si fanno carico del costo dei tamponi di detrarne l'onere, assieme alle spese di sanificazione sostenute. Una decisione in tal senso dovrebbe essere assunta già nelle prossime ore.