Mario Draghi: «Siamo in guerra contro il coronavirus, dobbiamo agire»

Mario Draghi, 72 anni, è un economista, accademico, banchiere e dirigente pubblico italiano. Formatosi in Italia e specializzatosi al MIT di Boston, già professore universitario, negli anni novanta diventa alto funzionario del Ministero del tesoro. Poi, è alla guida prima della Banca d'Italia e successivamente della Bce. «Siamo in guerra contro il coronavirus, dobbiamo agire»: questo, in estrema sintesi, il cuore del suo intervento racchiuso in un testo pubblicato dal Financial Times.









