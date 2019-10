Franceschini: «Stop allarmismi, Iva sugli hotel non cresce»

«Non capisco perché mettere in allarme un intero settore strategico per il nostro Paese come il turismo. Lo ha già detto con chiarezza al Ttg di Rimini la sottosegretaria Bonaccorsi e lo ripeto per stroncare queste voci: l'aumento dell'Iva dal 10 al 22% per hotel e ristoranti non esiste e non esisterà». Così il ministro per i Beni culturali e il Turismo, Dario Franceschini, a proposito del rischio di un aumento dell'Iva sugli hotel in manovra a cui si è contrapposto il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca.

Ultimo aggiornamento: 14:33

